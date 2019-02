Maldegem maakt zich op voor druk carnavalsweekend: drie stoeten op zondag Joeri Seymortier

10u17 0 Maldegem Maldegem maakt zich op voor een druk carnavalsweekend, met op zondag maar liefst drie stoeten door de centrumstraten.

Carnaval wordt op vrijdag 1 maart gestart. Heel wat scholen trekken in stoet door de straten. Om 16 uur start ‘Carnaval on Ice’ op de schaatspiste op de Markt. Zaterdag is er om 13.30 uur kindercarnaval in de feesttent in het park. Zaterdagavond houdt de Raad van Elf een rondgang langs alle Maldegemse cafés.

Hoogdag wordt zondag 3 maart. “Om 15.30 uur wordt het startschot gegeven voor een echte feestdag”, zegt Joanicq Caboor, die met zijn 20 jaar als Prins Joanicq I de jongste prins ooit is in Maldegem. “Eerst is er de reclamestoet, om 16 uur start de veertigste kinderstoet en om 17.30 uur is er de gouden worstenworp. De 53ste avondstoet start zondag om 19.30 uur. Nadien is er nog een fuif in het park, en gaan we de cafés op hun kop zetten.”