Maldegem krijgt eigen app 15 februari 2018

De gemeente Maldegem wil dit jaar een eigen app lanceren. "De bedoeling is om effectief met één druk op je smartphone in contact te kunnen komen met de gemeente", zegt schepen Annelies Lammertyn (CD&V). "Via de app zullen burgers meldingen kunnen plaatsen voor het gemeentebestuur en ons bijvoorbeeld gemakkelijk kunnen doorgeven wanneer er een put in de straat is of het fietspad ergens slecht ligt. Je zal via onze app ook info kunnen opzoeken van de gemeentelijke dienstverlening, van onze verenigingen, maar ook van onze handelaars en horeca." (JSA)