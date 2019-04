Maand werken in deel Kleitkalseide: omrijden via Aalterbaan Joeri Seymortier

16u46 0 Maldegem Op dinsdag 23 april beginnen herstellingswerken aan de weg in de Kleitkalseide in Kleit bij Maldegem. De werken duren tot eind mei.

Doorgaand verkeer is tijdens de werken onmogelijk. “Door de extreme droogte van afgelopen zomer is er schade ontstaan aan het wegdek van de Kleitkalseide, tussen de Kleitkalseide 179 en Booneveld”, zegt schepen Jason Van Landschoot (Open Vld). “Het beschadigde weggedeelte zal vanaf dinsdag 23 april heraangelegd worden. De werken zullen normaal gezien duren tot eind mei. Tijdens de werken is geen doorgaand verkeer mogelijk. Het verkeer moet omrijden via de Aalterbaan.”

Info: www.maldegem.be.