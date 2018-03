M-Bon over kaap 150.000 euro 06 maart 2018

Iets meer dan twee jaar na de lancering van de M-bon is de kaap van 150.000 euro waardebonnen overschreven. De M-bon is de waardebon die enkel bij de plaatselijke middenstand van Maldegem verzilverd kan worden. Intussen kan hij al gebruikt worden in 120 handelszaken.





"De M-bon is volledig ingeburgerd", zegt schepen Marten De Jaeger (CD&V). "De maand januari was goed voor de verkoop van 12.000 aan M-bonnen. De M-bon is intussen ook een populair relatiegeschenk. Niet alleen het gemeentebestuur schenkt de M-bon bij geboorten en speciale vieringen, maar ondernemingen kennen de M-bon als een relatiegeschenk dat door iedereen geapprecieerd wordt." (JSA)