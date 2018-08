Lokale Makers Markt 31 augustus 2018

Producenten uit eigen streek verzamelen op zondag 2 september op de Lokale Makers Markt in Maldegem. Van 10 tot 15 uur maak je op 'Den Hof van Slagerij Authentiek' in de Krommewege in Maldegem kennis met lokale producenten en hun producten. Je kan er een vijftiental standjes bezoeken. "Met deze markt wordt lokale productie in de kijker gezet en leren de inwoners de rijkdom aan producten die in de regio verkrijgbaar is kennen", klinkt het. (JSA)