Lijsttrekker Open Vld schrijft parabel 09 juni 2018

02u41 0

Bart Van Hulle (53), lijsttrekker van Open Vld in Maldegem, pakt uit met een opvallende campagne. Hij heeft een politieke parabel geschreven die binnenkort overal in de gemeente in de bussen valt. "De verkiezingscampagne is uniek in België", zegt Bart Van Hulle. "De folder wordt een politieke parabel, over een Maldegems bos en een reiger die naar het einde van het verhaal blauw wordt. De brochure leest als een sprookje en zal ook door de allerjongste inwoners van Maldegem gesmaakt worden. Maar wie tussen de regels leest, ontdekt vooral een politicus die zich boven het partijpolitieke gekrakeel plaatst en resoluut kiest voor het algemeen Maldegems belang. Mijn slogan komt deze maand op grote borden in de gemeente: Mijn kleur is Maldegem!"





(JSA)