Lichtgewond na kop-staartaanrijding 24 januari 2018

02u33 0

Twee wagens zijn gisterenmorgen rond 9 uur betrokken geraakt bij een kop-staartaanrijding in Adegem-Dorp in Adegem. Omdat het duidelijk was dat zeker een bestuurder gewond was, werd ook de MUG opgeroepen. Uiteindelijk bleken de verwondingen mee te vallen. Het slachtoffer moest met lichte verwondingen naar het AZ Alma in Eeklo. (JEW)