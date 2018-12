Leraars en kunstenaars houden kunstveiling voor Warmste Week Joeri Seymortier

05 december 2018
Maldegem Enkele leerkrachten en kunstenaars uit Maldegem en omgeving organiseren op zaterdag 8 december een kunstveiling voor de Warmste Week.

Sabine François, Erik Hebberecht en Katrien Brinckman zijn de drijvende krachten achter de kunstveiling, die zaterdag plaats vindt in Oud Sint-Jozef in Maldegem. De opbrengst gaat naar ‘Leraars zonder Grenzen’, die kleinschalige schoolprojecten hebben lopen in ontwikkelingslanden. In zowat alle scholen zijn ook de leerlingen zelf aan de slag gegaan, en hebben ze kunstwerkjes gemaakt die zaterdag geveild worden. Die werken worden aangevuld met kunstwerken van kunstenaars uit de streek.

Je kan zaterdag van 14 tot 20 uur terecht in de Mevrouw Courtmanslaan in Maldegem. Om 19 uur kan het laatste bod gedaan worden. Er is muziek van Jan Rigo en Geert Faes, en in de namiddag komt ook een goochelaar langs.