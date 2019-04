Lekkende mestkar levert opkuiswerk met geurtje op Jeffrey Dujardin

17 april 2019

Een boer had woensdagmiddag in Maldegem duidelijk een probleempje met zijn mestkar. Tijdens zijn rit begon het stinkend goedje te lekken, met heel wat opkuiswerk tot gevolg. In de Warmestraat, Bredeweg, Oude Aardenburgseweg en op het einde van de Buurstraat in Maldegem moest de brandweer langsgaan om de rijbaan opnieuw proper te maken.