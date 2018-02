Leerlingen Couma delen rode rozen uit 14 februari 2018

De leerlingen van Couma, de Middenschool en Atheneum uit de Courtmanslaan in Maldegem hebben valentijn gevierd met rozen.





De Moeflons, dat zijn de leden van de leerlingenraad van Couma, hebben een rozenactie georganiseerd op school. "Alle leerlingen en leerkrachten konden gratis twee rode rozen laten bezorgen aan een vriend, geliefde of bijzondere collega", zegt Dries Declercq. "Dat kon al dan niet met een persoonlijk kattebelletje eraan. Om het spannend te houden bleven de rozen meestal anoniem. De Moeflons gingen als volleerde Cupido's de speelplaats op, en lazen ook kaartjes bij de rode roos. 'Als ik met vuur kon spreken, dan koos ik voor jouw vlammen' was één van de meest opmerkelijke aanzoeken." (JSA)