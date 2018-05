Landbouwmarkt of automatenwinkel in de maak 05 mei 2018

CD&V Maldegem onderzoekt de mogelijkheid om in Maldegem een landbouwmarkt op te starten of een automatenwinkel te voorzien waarin landbouwers hun producten kunnen verkopen. "Een ideale manier om de korte keten in onze gemeente een duw in de rug te geven", zegt Lut D'Hondt, die sinds kort ook provinciaal voorzitter van de Boerenbond is. "We bekijken momenteel de mogelijkheid voor het opzetten van een landbouwmarkt of een automatenwinkel, waar lokale landbouwers hun seizoensgebonden producten kunnen aanbieden. Het landbouwloket van onze gemeente wordt in ieder geval het aanspreekpunt voor land- en tuinbouwers met vragen." (JSA)