Ladies Circle steunt vzw Feestvarken 01 augustus 2018

De vzw Feestvarken Meetjesland krijgt een cheque van 1.000 euro van de Ladies Circle Maldegem. De opbrengst komt van ontbijtpakketten die op Vaderdag verkocht werden. De vzw Feestvarken bezorgt kinderen in armoede een fijne verjaardag door het bezorgen van feestpakketten via de lokale OCMW's. "Sinds januari van dit jaar zijn we actief in zes Meetjeslandse gemeenten, waaronder ook Maldegem. Dit komt neer op bijna 200 pakketten op jaarbasis", zegt bestuurslid Koen Bauwens van Feestvarken.





(JSA)