Kristof Claeys kiest voltijds voor huwelijksfotografie: “Poseren of fake lachen? Ik word daar misselijk van!” Adegemnaar meteen bekroond als vierde beste in Benelux Joeri Seymortier

16 januari 2019

17u15 0 Maldegem Kristof Claeys uit Adegem zegt zijn job op en gooit zich voltijds op de huwelijksfotografie. Geen evidente keuze in tijden waarin iedereen foto’s neemt met zijn smartphone. Kristof Claeys heeft zijn start niet gemist, want de jonge fotograaf valt meteen bij verschillende wedstrijden in de prijzen. “Ik wil echt het verschil maken voor die trouwkoppeltjes”, klinkt het.

Voluit professioneel voor fotografie kiezen is in 2019 een gewaagde keuze, en dat beseft Kristof Claeys zelf ook. “Tegenwoordig is iedereen fotograaf”, zegt Kristof Claeys. “Zowat alle mensen hebben met een smartphone alles direct bij de hand om een leuke foto te maken. Daarom is het inderdaad moeilijker om fotografie te verkopen anno 2019. Heel veel mensen kiezen er voor om bijvoorbeeld communiefoto’s zelf te nemen. Maar dat haalt nooit de kwaliteit die een professionele fotograaf kan bieden. En er is natuurlijk ook het fenomeen ‘nonkel Gerard’ op elk trouwfeest: koppels die weinig budget willen spenderen aan een fotograaf en dan maar een familielid nemen omdat die een ‘goede camera’ heeft of ooit eens een cursus gevolgd heeft.”

Ik ben als fotograaf overal aanwezig, maar als een ninja: zo onzichtbaar mogelijk Kristof Claeys

“Achteraf zijn veel van die trouwkoppeltjes ontgoocheld, maar een huwelijksdag kan je natuurlijk niet over doen. Ik heb heel wat cursussen gevolgd, onder andere in Italië en Amerika. Zo wil ik echt het verschil maken. Ik heb de fotografie lang gecombineerd met mijn job, maar moest daardoor werkdagen van 13 uren kloppen. Ik word dit jaar veertig en besef dat ik de stap nu moet wagen. Ik heb het technisch tekenen vaarwel gezegd, en gooi mij nu volledig op de trouwkoppeltjes.”

Masters of Wedding

Kristof Claeys heeft zijn start in ieder geval niet gemist. Hij haalde onlangs een mooie vierde plaats op de wedstrijd Masters of Wedding Photography Benelux, een strijd tussen de beste huwelijksfotograaf uit de lage landen. Ook voor andere wedstrijden was hij genomineerd. “Ik noem mijn werk graag de documentaire-stijl. Ik ben zeker niet de klassieke huwelijksfotograaf die de hele dag door de gasten loopt te regisseren. Ik ben overal aanwezig, maar als een ninja: zo onzichtbaar mogelijk. Poseren of fake lachen? Ik word daar misselijk van. Een trouwdag moet verlopen zoals het koppel dat wil, en niets zoals de fotograaf het wil. Onverwachte momenten zorgen voor de mooiste foto’s. Een bruidegom die midden een kerkdienst een perfect-teken doet naar zijn ouders. Dat zijn de momenten waarop je op het knopje moet duwen. Ik hoorde ooit een prachtige uitspraak van een collega: een amateur maakt mooie foto’s als alles goed gaat. De professional maakt mooie foto’s als alles fout loopt. En dat is waar de mensen voor betalen”, zegt Kristof Claeys nog.

Info: www.kristofclaeys.be.