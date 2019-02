Kringwinkel Meetjesland houdt feestjaar voor twintigste verjaardag Joeri Seymortier

19 februari 2019

16u39 0 Maldegem De Kringwinkel Meetjesland viert haar twintigste verjaardag met een feestjaar.

Het hoogtepunt komt er pas in het najaar, maar nu al trakteren ze in Eeklo, Aalter, Maldegem en Lievegem hun klanten elke twintigste van de maand op een verrassende extra. Woensdag 20 februari is er een voorleesmoment voor kinderen. “Onze winkels hebben een schat aan kinderboeken”, zegt communicatieverantwoordelijke Sofie Schoonackers. “We willen de kinderen op een andere manier laten kennismaken met dit aanbod, en het geeft ons de kans om ons trouw publiek van jonge gezinnen eens te bedanken.”

De vzw Kringwinkel Meetjesland geeft ondertussen werk aan honderd medewerkers, die het op de gewone arbeidsmarkt wat moeilijker zouden hebben. De komende maanden staat er op de twintigste nog meer leuks gepland. “20-jarigen zullen eens gratis mogen komen winkelen, we organiseren een winkelkarquiz, en we plannen zelfs een voetbalmatch. Voor het hoogtepunt van het feestjaar zal je nog moeten wachten tot september. De Kringwinkel is het feestweekend van 20 en 21 september volop in elkaar aan het boksen.”

Het voorleesmoment begint woensdag 20 februari om 15 uur. Er is een vieruurtje. Inschrijven kan via communicatie@kwmeetjesland.be.