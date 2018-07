Krasse senioren krijgen plaats op lijst CD&V 03 juli 2018

02u42 0 Maldegem Omdat niet alleen de jongeren van tel zijn de komende gemeenteraadsverkiezingen, zet CD&V Maldegem Boudewijn De Schepper (70) en Omer Van Caeseele (68) prominent op de lijst.

Vernieuwing en verjonging blijken voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voor heel wat partijen sleutelwoorden. Maar ook de oudere kiezers willen graag een vertegenwoordiging en daar speelt CD&V Maldegem handig op in door Boudewijn De Schepper en Omer Van Caeseele mee op de lijst te nemen.





"Een echte volkspartij geeft kansen aan iedereen en aan alle leeftijden", zegt lijsttrekker en kandidaat-burgemeester Valerie Taeldeman (CD&V). "Natuurlijk kiezen wij op onze lijst ook voor vernieuwing en verjonging, maar ook de ervaring mag niet vergeten worden. Actieve senioren zoals Boudewijn en Omer zijn echt een versterking voor onze lijst."





Boudewijn De Schepper (70) is geen onbekende. Hij was eerder al schepen en gemeenteraadslid in Maldegem. "Hij staat gekend voor zijn gedrevenheid, hulpvaardigheid, positiviteit en op tijd en stond een kwinkslag in het Adegems dialect", klinkt het.





Omer Van Caeseele (68) uit Donk is dan weer zowat de meest trouwe bezoeker van de Maldegemse gemeenteraad. Elke maand volgt hij alert de gemeenteraadszittingen en de politieke debatten, en zo goed op de hoogte van de Maldegemse lokale politiek. (JSA)