Kom als filmster naar galabal ‘Kom op tegen Kanker’, en win een Gouden Rietje Joeri Seymortier

16 november 2018

08u29 0 Maldegem Kom Op Maldegem organiseert op zaterdag 17 november een galabal, met de uitreiking van de Gouden Rietjes.

Om de twee jaar houdt het team van Kom op tegen Kanker Maldegem een galabal in zaal D’Havé in Adegem. Dat gebeurt nu zaterdagavond. Het feest start om 20 uur. Rietje Kaone, het bekendste beeldje van Maldegem, staat centraal. “We reiken zaterdagavond ook een aantal awards uit: de Gouden Rietjes”, klinkt het bij de werkgroep. “De awards gaan naar personen die zich het mooist als filmster of ander gekend personage hebben uitgedost.”

Kaarten voor de gala-avond kosten 45 euro, en zijn te koop bij de leden van de werkgroep. Info op de Facebookpagina ‘Uitreiking van de Gouden Rietjes’.