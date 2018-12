Koetshuis in Sint-Annapark wordt overdekte stalling voor 48 fietsen Joeri Seymortier

13 december 2018

09u21 0 Maldegem Het koetshuis naast het Sint-Annakasteel in het Sint-Annapark in Maldegem is omgebouwd tot een overdekte fietsenstalling voor 48 tweewielers.

De fietsenstalling kan door iedereen gebruikt worden, maar is vooral bedoeld voor busreizigers die in de buurt van de markt op- en afstappen. De nieuwe openbare fietsenstalling bestaat uit twee etages, zodat de beschikbare ruimte maximaal benut wordt. Omdat de fietsenstalling in eerste instantie bedoeld is voor busreizigers, krijgt de gemeente een subsidie van De Lijn van ongeveer 10.000 euro. “Binnenkort volgt extra bewegwijzering en verlichting in de buurt, zodat fietsers vlot de weg vinden naar het koetshuis”, klinkt het bij de gemeente.

Maldegem investeerde al eerder in fietsenstallingen. Zo werden in samenwerking met De Lijn aan de fontein en aan de trappen aan de Ede al drie nieuwe overdekte fietsenstallingen geplaatst. Daarnaast kreeg het gemeentepersoneel een aparte fietsenstalling op de markt. In de toekomst zullen de oude fietsklemmen systematisch vervangen worden door losse beugels. Dat zal eerst gebeuren op de markt ter hoogte van het appartementsblok en aan de kant Maricolen. Later volgen de andere centrumstraten.