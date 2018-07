KLJ bouwt feestweekend 04 juli 2018

KLJ Adegem bouwt een feestweekend. De jeugdbeweging telt 135 leden en wil de zomer feestelijk inzetten. Op vrijdag 6 juli is er het eetfestijn met barbecue. Op zondag 8 juli wordt het tweede sportfeest in Adegem georganiseerd. "We nemen het op tegen andere KLJ-afdelingen van Oost-Vlaanderen in verschillende disciplines", zegt Charlotte Bastiaen. "Dat gaat van atletiek en touwtrekken, tot dansen en piramides bouwen. Iedereen is vanaf 14 uur welkom in de Vulderstraat." KLJ-leden betalen 1 euro, niet leden 2 euro. (JSA)