Klimaatbende basisschool De Ark zingt voor beter klimaat Joeri Seymortier

17 december 2018

De Klimaatbende van basisschool De Ark in Maldegem heeft maandagvoormiddag tijdens de wekelijkse markt een flashmob gedaan voor een beter klimaat.

De Klimaatbende van De Ark is een verzameling van honderd leerlingen en vijf leerkrachten van het vijfde jaar, die op hun manier ijveren voor meer maatregelen voor een beter klimaat. Maandagvoormiddag klommen ze op de trappen van het gemeentehuis van Maldegem om er op een vredige manier het protestlied ‘Do it now’ te zingen. Zo willen ze onderstrepen dat er niet mag gewacht worden met de invoering van strenge klimaatdoelstellingen. “De Klimaatbende had op 30 november al een geslaagde actie gevoerd aan de schoolpoort, en daar zoveel mogelijk lawaai gemaakt om iedereen wakker te schudden voor een beter klimaat. We vonden het hoogtijd voor een nieuw actiemoment”, zegt leraar Arn Ornelis.