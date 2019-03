Kleine of grote tekening op elk raam in Maldegem-centrum? Joeri Seymortier

29 maart 2019

16u47 0 Maldegem Maldegem lanceert een nieuw kunstproject. Bedoeling is om op alle ramen in het centrum een grote of kleine tekening te krijgen.

De cultuurdienst Maldegem en de handelaars van VHMC lanceren samen een raamtekenroute door het centrum van Maldegem. “Het doel is kunst tot bij de bewoners te brengen en het centrum op te fleuren met grote of kleine tekeningen op elk raam in Maldegem-centrum”, zegt schepen van Cultuur Nicole Maenhout (N-VA). “Alle ramen samen vormen een route die tijdens de braderie op zondag 16 juni zal voorgesteld worden. Je zal de route tot en met zondag 30 juni kunnen bezoeken.”

De cultuurdienst en het VHMC zijn nu op zoek naar tekentalent en ramen. Je kan je opgeven via www.maldegem.be.