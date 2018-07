Klacht over lawaaierige cafégangers 23 juli 2018

02u23

De politie van Maldegem heeft in de nacht van zaterdag op zondag een paar meldingen van nachtlawaai ontvangen. Inwoners klaagden onder meer over te luide muziek die kwam uit de omgeving van de Urselweg. In de Stationsstraat was er een klacht over lawaaierige cafégangers. (DJG)