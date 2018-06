Kiran Van Landschoot op lijst Open Vld 20 juni 2018

Kiran Van Landschoot, de voorzitter van Jong Open Vld Maldegem, krijgt op 14 oktober een plaats op de liberale lijst van Maldegem. Hij maakt een opgemerkte entree en deelt deze maand meer dan duizend blauwe 'neuzekes' uit met de slogan 'Zet de neuzen in dezelfde richting!'. "Het is in Maldegem hoog tijd om samen te werken, om het zo voor de Maldegemnaar nog aangenamer te maken om in onze prachtige gemeente te kunnen vertoeven. De bekommernissen van de Maldegenaar zijn mijn drijfveer." (JSA)