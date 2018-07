Kinderen redden hond uit snikhete wagen 30 juli 2018

Enkele bezorgde kinderen hebben zaterdagnamiddag rond 16.45 uur het leven van een hond gered die vastzat in een snikhete wagen in de Vakekerkweg in Maldegem. De eigenares had het raam enkel op een kier gezet, hoewel de buitentemperatuur wel 26 graden bedroeg. De alerte kinderen zagen dat het beestje niet meer bewoog en sloegen alarm. De politie en brandweer kwamen ter plaatse en de eigenares van de wagen kon snel achterhaald en gecontacteerd worden. Onmiddellijk kwam ze naar haar wagen afgezakt, zodat ze de hond kon bevrijden . Het dier stelt het gelukkig goed. De vrouw kreeg alvast een ferme uitbrander. (JEW)