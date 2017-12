Kerstlichtjes bij oorlogsgraven 02u37 0 MM Een bezoeker krijgt een kaarsje op de militaire begraafplaats. Maldegem Tientallen vrijwilligers hebben op kerstavond kaarsjes aangestoken bij de graven van de oorlogsslachtoffers op de militaire begraafplaats van Adegem.

De vzw Yeomanry zag het initiatief op kerstavond 2015 in Nederland en wilde het idee ook naar onze regio halen. Mensen konden kaarsjes kopen en bij een oorlogsgraf plaatsen. Een doedelzakspeler zorgde voor de sfeer. "We kunnen alleen maar hopen dat dit ook op heel wat andere plaatsen gebeurd is", zegt Stijn Bouchier. "In de vroege avond van kerstavond was dit een mooi moment van bezinning en herdenking. Een geslaagd initiatief voor herhaling vatbaar." Meer info op de website www.lichtjesopoorlogsgraven.jimdo.com. (JSA)