Kerstbomen dinsdag inzamelen op Markt en aan Hoogen Pad Joeri Seymortier

04 januari 2019

09u31 0 Maldegem De gemeente Maldegem en IVM organiseren op dinsdag 8 januari een inzameling van oude kerstbomen.

Na de feestdagen is het tijd om je kerstboom af te breken. Je oude kerstboom kan je altijd in je tuin planten. Wie dat niet kan, kan de oude boom op dinsdag 8 januari in Maldegem naar een speciale container brengen. Die staan van 18 tot 20 uur op de Markt van Maldegem en op de parking van Den Hoogen Pad in Adegem. Je kan als particulier je oude kerstboom gratis droppen. Het moet natuurlijk gaan om natuurlijke kerstbomen, en om bomen zonder versiering of verf.

Info: www.maldegem.be.