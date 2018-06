Kerkwegel Helle vernieuwd 02 juni 2018

De gemeente Maldegem heeft de kerkwegel aan de Helle vernieuwd. Vanaf nu is hij weer perfect bruikbaar voor wandelaars en fietsers. "We willen als gemeente het gebruik van autovrije en verkeersveilige wegen stimuleren voor fietsers en voetgangers", zegt schepen Erwin Goethals (Groen). "Eén van onze werkpunten hierbij is het vlotter toegankelijk maken van de zogenaamde trage wegen of kerkwegels in onze gemeente. Na de Dischwegel, de Hertecamp Boschwegel, Oude Burkelslag en Bijleve werd nu ook de wegel tussen de Pot- en Zuidhoudstraat en Helle aangepakt." (JSA)