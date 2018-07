Katsweg wordt minder druk 17 juli 2018

Maldegem wil de verkeersdrukte in de Katsweg, in de buurt van de basisschool De Driesprong aanpakken. "We willen een doorsteek maken van de parking Oud Sint-Jozef in de Mevrouw Courtmanslaan naar de schoolparking in de Katsweg", zegt schepen Marten De Jaeger (CD&V). "Zo kunnen de kinderen ook op de parking Oud Sint-Jozef afgezet worden, en zou er een pak minder verkeer in de Katsweg zijn. In overleg met de school zou er gezorgd worden voor een begeleidende leerkracht aan de tussenpoort van de nieuwe doorsteek. Op de parking in de Katsweg willen we ook een ruimte vrij houden voor de schoolbus. Ook die moet dan niet meer in de straat parkeren, en ook dat zal het verkeer vlotter doen verlopen", zegt De Jaeger. (JSA)