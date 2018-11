Kat Oscar krijgt boek vol gedichten Joeri Seymortier

10u30 0 Maldegem Els Van Belleghem uit Maldegem heeft een boek klaar met gedichten die allemaal geschreven zijn rond het thema van de kat.

Het boek heet Oscar Plusmans. “Oscar is bijna zestien jaar onze trouwe huisgenoot geweest”, vertelt Els. “Die kat was echt een deel van ons gezin, en onze beste vriend. De liefde voor hem bracht mij aan het rijmen. Hij had zoveel bijzondere eigenschappen die ik hem blijf toedichten. Al drie jaar schrijf ik elke dag minstens één kattenrijm of kattengedicht. Over katten, en geïnspireerd op de foto’s en quotes van Veronique Puts. Nadat we Oscar in maart van dit jaar moesten laten gaan, was het duidelijk dat die gedichten in een boek moesten gegoten worden. Als eerbetoon aan Oscar. Door de knappe foto’s van mijn man Filip Meutermans er bij te zetten, werd het verhaal compleet.”

Het boek kost 20 euro. Alle info vind je op de Facebookpagina Oscar Plusmans. Info: els@verzinsels.be.