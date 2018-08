Kassa zwembad minder open 30 augustus 2018

Vanaf 1 september zal de kassa van het zwembad van Maldegem een pak minder open zijn. Deze zomer konden zwemmers al de nieuwe automatische kassakiosk gebruiken. Die zal vanaf september nog vaker moeten gebruikt worden. "Wie deze zomer kwam zwemmen in het Sint-Annazwembad, kon al gebruik maken van de kassakiosk, het nieuwe betalingssysteem", zegt schepen Geert De Roo (CD&V). "Door de komst van de kassakiosk werkt het zwembad vanaf nu met nieuwe abonnementskaarten. Wie nog een oude abonnementskaart heeft, kan die tijdens de openingsuren van de bemande kassa omruilen voor een nieuwe abonnementskaart met QR-code. De oude abonnementen zijn nog geldig tot eind december."





Wanneer de bemande kassa van het zwembad niet open is, kan je een zwemticket kopen of je abonnement verlengen via de kassakiosk in het zwembad. Dat werkt wel enkel met Bancontact en dus niet met cash geld. Wie kinderen geen kaart wil meegeven, kan ook thuis online een zwemticket kopen via www.maldegem.be/webshop.





(JSA)