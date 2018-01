Kaartenverkoop Brico Parkcross is begonnen 02u50 0

De kaartenverkoop is gestart voor de Brico Parkcross, die op woensdag 7 februari gereden wordt in het Sint-Annapark in Maldegem. Voor deze twaalfde editie hebben Mathieu Van der Poel, David Van der Poel, Lars van der Haar, Laurens, Diether en Hendrik Sweeck, Sanne Cant, Sophie De Boer, Maud Kaptheijns en Kim Van de Steene al toegezegd.





Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa. Kinderen jonger dan twaalf jaar komen er gratis in. Mensen met een beperking en hun begeleiders betalen 5 euro per persoon. Er zijn ook vipformules beschikbaar. Kaarten voor de Brico Parkcross zijn te koop in de openbare gebouwen van Maldegem, in heel wat winkels in het Meetjesland en via de website van het evenement: www.parkcrossmaldegem. (JSA)