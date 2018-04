Jubilarissen schenken hun cadeaugeld weg 18 april 2018

02u42 0

De gemeente Maldegem heeft 1.600 euro weggeven, mooi verdeeld tussen de vzw De Vierklaver en Unicef. Geld dat eigenlijk afkomstig is van enkele jubilarissen. "Alle jubilarissen in Maldegem krijgen de kans om hun gouden, diamanten of briljanten jubileum te vieren met het gemeentebestuur", legt schepen Annelies Lammertyn (CD&V) uit. "Wie niet op deze uitnodiging ingaat, krijgt de kans om de waarde van het geschenk via het gemeentebestuur te doneren aan een goed doel."





(JSA)