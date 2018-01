Jeugd palmt overdekte ijspiste in 01 februari 2018

De overdekte ijspiste van Maldegem was gisteren de eerste woensdagmiddag open, en werd meteen ingepalmd door de jeugd.

Nog tot 18 februari kan je schaatsen in het centrum van Maldegem. "We hebben kunnen genieten van de schaatsdisco op woensdag. Dubbel leuk om over het ijs te glijden op enkele vette beats", klonk het.





Schaatsen kan elke dag van 10 tot 21.30 uur, in shiften van anderhalf uur. Op maandag, dinsdag en donderdag sluit de ijspiste wel om 18 uur, behalve in de krokusvakantie. Elke zaterdag- en zondagvoormiddag is er schaatsgewenning voor kinderen jonger dan twaalf jaar. Op woensdag is er kinderdisco en gratis grime. Op de sluitingsdag, zondag 18 februari, is er om 16.30 uur een optreden van de Nederlandse ambiancekoningin Jettie Palletie. (JSA)