Jettie Palletie sluit ijspiste 15 februari 2018

Nog tot 18 februari kan je schaatsen in het centrum van Maldegem. Schaatsen kan elke dag van 10 tot 21.30 uur, in shiften van anderhalf uur. Elke zaterdag- en zondagvoormiddag is er schaatsgewenning voor kinderen jonger dan 12. Op de sluitingsdag, zondag 18 februari, is er om 16.30 uur een optreden van de Nederlandse ambiancekoningin Jettie Palletie. Info: www.maldegem.be. (JSA)