Inschrijvingen vakantiekampen starten op zaterdag 2 februari Joeri Seymortier

01 februari 2019

09u58 0 Maldegem Op zaterdag 2 februari start de gemeente Maldegem met de inschrijvingen voor het vrijetijdsaanbod in de krokusvakantie en de paasvakantie.

Alle kampen en workshops voor kinderen en jongeren kan je bekijken in de brochure die via de scholen bedeeld werd, of kan je digitaal raadplegen via www.maldegem.be/vakantieaanbod-vrijetijd. Online inschrijven voor de activiteiten tijdens de krokus- en paasvakantie kan vanaf zaterdag 2 februari om 9 uur via www.maldegem.be/webshop. Wie problemen heeft met inschrijven kan zaterdag 2 februari tussen 9 en 11.45 uur bellen naar 050/72.86.28. Vanaf maandag 4 februari kan je tijdens de openingsuren ook inschrijven aan het Uit-loket in het gemeentehuis, of in sporthal Meos bij de sportdienst.