Inbrekers weg met juwelen 19 februari 2018

Zaterdag tussen 16 uur en middernacht werd ingebroken in een woning in de Oude Kasteeldreef. De daders drongen via een raam aan de achterzijde binnen en doorzochten enkele kamers. Ze maakten juwelen buit. De politie doet een oproep naar getuigen. (JEW)