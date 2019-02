Inbrekers slaan opnieuw toe in Maldegem: twee woninginbraken in het weekend, vorige week nog vijf incidenten Jeroen Desmecht

17 februari 2019

15u33 0 Maldegem Vorig jaar scoorde Maldegem nog veilig onder het Oost-Vlaamse gemiddelde van inbraken, maar de laatste weken is dat even anders. Zo sloegen dieven vrijdagavond opnieuw toe, dit keer in twee woningen in Middelburg.

De daders gaan steeds op dezelfde wijze tewerk: met behulp van een baksteen wordt glaswerk aan diggelen gegooid, waarna de daders de woning doorzoeken. Vrijdagavond moesten twee woningen in respectievelijk Waterpolder en Lange weg eraan geloven. Twee straten in deelgemeente Middelburg, op een steenworp van elkaar.

Vorig weekend nog werd in Maldegem op vijf plaatsen ingebroken. Bij twee feiten ging het vermoedelijk om dezelfde daders. De politie zal het aantal patrouilles opdrijven.

De inbrekers slaan toe wanneer de bewoners niet thuis zijn, de politie vraagt daarom om zoveel mogelijk tekenen van leven achter te laten in het huis. “Laat je radio- en televisietoestel aan staan, zorg dat alles goed afgesloten is en beperkt de inkijk in je woning”, klinkt het. “Verdacht gedrag meld je altijd aan de politie. Wil je op de hoogte blijven van verdacht gedrag of inbraken in uw buurt en zelf uw steentje bijdragen door zaken te melden, word dan lid van BIN Maldegem.”