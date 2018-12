Inbrekers aan het werk in Haantjesveld Jeffrey Dujardin

15 december 2018

In een woning in Haantjesveld in Maldegem is donderdag ingebroken. Onbekenden forceerden tussen 12.00 uur en 21.45 uur de achterdeur en geraakten zo binnen in het huis. De woning werd doorzocht. Er werd geld en persoonlijke bezittingen gestolen. Het labo van de federale politie kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. De dag voordien geraakte een huurder niet meer binnen in zijn woning. Bij nazicht door een slotenmaker werd vastgesteld dat in het slot werd geboord. De dieven raakten niet binnen. Eventuele getuigen kunnen zich steeds melden bij de politie van politiezone Maldegem.