Inbrekers aan het werk in Begijnhoflaan Jeffrey Dujardin

13 januari 2019

16u31 0

In de Begijnhoflaan in Maldegem hebben de bewoners van een huis zondagochtend moeten vaststellen dat er ingebroken was. De woning werd door de dader(s) volledig doorzocht en overhoop gehaald. Het is nog niet duidelijk of er iets gestolen is. De lokale politie van politiezone Maldegem is een onderzoek gestart.