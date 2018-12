Inbraakpoging in garagebox in de Noordstraat Jeffrey Dujardin

16 december 2018

16u36

In de Noordstraat in Maldegem werd vrijdagnamiddag werd een inbraakpoging vastgesteld. Een huurster van een garagebox had schade aan haar poort ontdekt. Links onderaan het slot werd een gaatje geboord. De poort kon uiteindelijk niet geopend worden, waardoor er ook niets gestolen werd. De lokale politie van politiezone Maldegem is een onderzoek gestart.