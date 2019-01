IJspiste keert terug vanaf 15 februari Joeri Seymortier

03 januari 2019

08u50 0 Maldegem Maldegem mag zich ook in 2019 opmaken voor heel wat schaatsplezier.

De overdekte ijspiste keert terug naar de Markt van Maldegem. Nu al wordt bekend gemaakt dat de ijspiste dit jaar opent op vrijdag 15 februari. Dan wordt het startschot gegeven voor een drietal weken schaatsplezier voor groot en klein. De ijspiste is al enkele jaren een extra attractie voor de periode van de krokusvakantie en het feest rond carnaval. Op en rond de ijspiste wordt ook elk jaar voor een pak optredens gezorgd. Wie dit jaar komt zingen in Maldegem, wordt later bekend gemaakt.