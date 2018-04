Hubert en Yvonne vieren vijftig jaar huwelijk 26 april 2018

Hubert De Cocq en Yvonne Lannoo uit 't Veldeken in Maldegem zijn vijftig jaar getrouwd. Ze leerden elkaar kennen in Bredene en trouwden al na vier maanden verkering. Het gouden koppel heeft een dochter Natascha. Er zijn intussen ook twee kleinkinderen: Damon en Kimberly. Achterkleinkind Elise is de mascotte van de familie. Het gouden koppel gaat graag op stap met de elektrische fiets en speelt graag met de kaarten. Ook supporteren voor kleinzoon Damon op de motorcross, is een passie.





(JSA)