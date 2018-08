Hoogspanning gaat ondergronds 08 augustus 2018

Hoogspanningsnetbeheerder Elia is deze week in Maldegem begonnen met de aanleg van de ondergrondse 150kV-kabelverbinding tussen Brugge en Eeklo. De oude hoogspanningskabels gaan ondergronds. In Maldegem wordt onder andere gewerkt in de omgeving van de Eibeystraat, Passiedreef en de Oostdreef. De werken zullen duren tot begin november. Er zijn plaatselijk omleidingen. Meer info over de werken en het project Stevin, kan je vinden op www.stevin.be. (JSA)