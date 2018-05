Hoogen Pad serveert 'hersensnoepjes' 30 mei 2018

Cultureel centrum Den Hoogen Pad uit Maldegem heeft de nieuwe seizoensbrochure klaar. Het thema wordt 'Candy for the brain' of hoe cultuur kan gezien worden als snoepjes voor je hersenen.





"Cultuur heeft een positieve invloed op lichaam en geest", zegt schepen Frank Sierens (CD&V). "Een bezoek brengen aan een toneelvoorstelling of concert werkt ontspannend. Het brengt rust in je hoofd. Maar cultuur ontdekken stimuleert ook de ontwikkeling van onze hersenen. Hoe eerder en hoe langer we met diverse vormen van cultuur in aanraking komen, hoe beter. Kortom, cultuur is broodnodig voor ons brein."





De ticketverkoop begint op woensdag 6 juni om 9 uur, zowel online via www.maldegem.be/webshop als aan het loket van Den Hoogen Pad en in het gemeentehuis. Best op voorhand online registreren. (JSA)