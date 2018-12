Hondenlosloopweide op komst in Sint-Annapark Joeri Seymortier

11 december 2018

09u19 0 Maldegem Maldegem wil een hondenlosloopweide inrichten in het Sint-Annapark. Voor dat project worden nog meters en peters gezocht.

Maldegem gaat binnenkort een hondenlosloopweide aanleggen ter hoogte van het boldershuisje en het Smoefelpark in het Sint-Annapark. “Daar zullen Maldegemse honden naar hartenlust vrij kunnen rondlopen”, zegt burgemeester Marleen Van den Bussche (CD&V). “Wie gewoon met de hond gaat wandelen, moet de hond in Maldegem altijd aan de leiband houden. In Maldegem is er nog geen losloopweide, en daar willen we iets aan doen.”

Voor de inrichting van de losloopweide is de gemeente op zoek naar meters en peters, die mee willen werken aan de opstart, en op de weide zelf ook een oogje in het zeil willen houden. Ideeën en suggesties zijn welkom via infrastructuur@maldegem.be of 050/72.86.00.