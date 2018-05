Hevige regenval zet straten even blank 01 juni 2018

02u38 0

Het centrum van Maldegem werd gisterochtend verrast door hevige regenval. In sommige straten konden de riolen het water niet snel genoeg slikken. "Er was veel wateroverlast op de typische plaatsen", klinkt het bij de brandweer. "Aan het Vliegplein in de industriezone bijvoorbeeld stond de straat blank." Sommige bewoners moesten rechtsomkeer maken om aan het Vliegplein niet in te diep water terecht te komen. Ook aan het Atheneum op de Mevrouw Courtmanslaan moesten wagens door het water ploeteren. Gelukkig trok het water snel weer weg, leerlingen waren maximaal een paar minuten te laat op school. Rond 8.30 uur was het er weer droog. Ook op andere plaatsen in het centrum stonden straten blank, maar de overlast duurde nergens lang. De brandweer kreeg een tiental meldingen, maar de regen veroorzaakte geen grote schade. (WSG)