Hertekening Hof ter Ede door uitbreiding Maricolen 17 mei 2018

Maldegem wijzigt de inplanting van de woonzone Hof ter Ede door de uitbreiding van de Zusters Maricolenschool aan de overkant van het water.

Het gemeentebestuur maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op voor de woonzone tussen Bogaardestraat, Weggevoerdenlaan, Brielstraat, Nieuwstraat, Markt en Westeindestraat. Dit is nodig om de vastgelegde voorschriften van de grond te kunnen wijzigen.





De Zusters Maricolen heeft vorig jaar een Vlaamse subsidie van 18,7 miljoen euro gekregen en hiermee wil men een nieuwbouw zetten van 9.000 vierkante meter. "Een groot deel het schoolterrein waarop we willen bouwen was ingekleurd als groenzone", zegt algemeen directeur Patrick Remmerie.





"Het nieuwe gebouw komt aan de achterkant van het terrein. De huidige basisschool en kleuterschool aan de kant van de Markt gaan plat en die zone wordt op haar beurt ingekleurd als groenzone. Het oude klooster wordt gerenoveerd. We hopen over vier jaar te kunen starten met de werken."





"Intussen heeft de gemeenteraad met de school een afspraak gemaakt over het samen gebruiken van accommodaties op het schoolterrein, zoals de parking en de sportzaal", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Erwin Goethals (Groen).





Op maandag 28 mei is er om 19.30 uur een participatiemoment in zaal K-ba. Tot en met zondag 15 juli kunnen alle inwoners bij de Dienst infrastructuur hun opmerkingen geven. In een latere fase volgt een openbaar onderzoek. Info: www.maldegem.be/





rup-hof-ter-ede. (ASD)