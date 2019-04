Heraanleg voetpad Vakebuurtstraat begint maandag Joeri Seymortier

05 april 2019

15u57 0 Maldegem De voetpaden in de Vakebuurtstraat in Maldegem worden volgende week vernieuwd.

Van maandag 8 april tot vrijdag 12 april zal een aannemer in opdracht van het gemeentebestuur van Maldegem het voetpad heraanleggen in de Vakebuurtstraat. Er wordt gewerkt in het deel vanaf het kruispunt met de Van Eycklaan tot aan de Vakebuurtstraat 229, en enkel aan de onpare kant.

“Om de werken vlot te kunnen uitvoeren wordt de Vakebuurtstraat tussen de Van Eycklaan en de Buurtstraat overdag afgesloten voor het verkeer”, zegt schepen van Openbare Werken Jason Van Landschoot (Open Vld). “Dat zal telkens het geval zijn van 7 uur tot 17 uur. Het verkeer kan omrijden via de Van Eycklaan, Mottedreef en de Buurtstraat.”