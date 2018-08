Heraanleg kasseien Gidsenplein 16 augustus 2018

Vandaag, donderdag 16 augustus, start een externe aannemer in opdracht van het gemeentebestuur van Maldegem met het herstellen van een deel van het Gidsenplein. De kasseien ter hoogte van huisnummers 42, 44 en 46 worden heraangelegd. Daardoor is in dat deel van de straat geen doorgaand verkeer mogelijk. De werken zullen duren tot vrijdag 7 september. Alle informatie op www.maldegem.be.





(JSA)