Handelaars krijgen stek op nieuwe app 28 augustus 2018

De gemeente werkt aan de nieuwe Maldegem App, een applicatie voor de smartphone waarop ook de handelaars van Maldegem een eigen pagina kunnen maken. De lancering is voorzien voor het najaar, maar op 10 september is er een infosessie in het gemeentehuis.





Schepen Annelies Lammertyn (CD&V): "Via de app kunnen inwoners een put in de weg melden, contactgegevens of openingsuren zoeken, of nieuwsberichten lezen. Het is nog even wachten tot de Maldegem App via de App Store of Google Play gedownload kan worden, maar we doen nu al een oproep naar alle geïnteresseerde Maldegemse handelaars". Ben je als Maldegemse handelaar benieuwd? Schrijf je dan voor vrijdag 7 september in voor de infosessie op maandag 10 september om 19 uur in het gemeentehuis. Inschrijven via www.maldegem.be/ infosesse-app of via mail naar communicatie@maldegem.be. (JSA)