Guy Swinnen opent Spiegelfeesten

De Spiegelfeesten van Maldegem worden vanaf vrijdag 29 december gehouden in het pas vernieuwde Sint-Annakasteel.





Vandaag vrijdag is er een muzikale avond met Guy Swinnen, William Souffreau en The Mombasa All Stars. Zondagavond is er vanaf 23 uur een oudejaarsparty. Op dinsdag 2 januari organiseert de middenstand van VHMC vanaf 14 uur haar nieuwjaardrink.





Woensdag 3 januari is er vanaf 13.30 uur een kindernamiddag en 's avonds volgt een feest van Kom op tegen Kanker. Op vrijdag 5 januari is er vanaf 16.30 uur een afterworkparty en op zaterdag 6 januari worden de feesten afgesloten met een fuif van Raad van Elf.





Voor meer informatie kan je terecht op de Facebookpagina 'SpiegeltentMaldegem'. (JSA)